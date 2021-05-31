В Карпатах пошел снег. Фото: t.me/mvs_ukraine

В понедельник, 31 мая, в Карпатах пошел снег. Температура воздуха держится на уровне нуля градусов. 

Об этом в Telegram-канале сообщает пресс-служба МВД Украины. 

По данным Черногорского горного поисково-спасательного поста, на горе Поп Иван Черногорский в последний день лета пасмурно, падает снег. 

Видимость ограничена до 50 метров, ветер северо-восточный, он достигает 8-10 метров в секунду. Температура воздуха - 0 градусов. 

В Карпатах пошел снег. Фото: МВД

Напомним, "Страна" писала о том, что в понедельник на запад Украины обрушатся сильнейшие ливни, спасатели предупредили о выходе рек из берегов. Также непогода ожидается в южных регионах. В восточных, центральных и северных областях будет сухо и облачно. 

Также мы сообщали о том, что синоптик сообщила, когда в Украине закончатся дожди и поднимется температура воздуха. Потепление на территории Украины ожидается не ранее 5-6 июня. Именно тогда температура воздуха может достигнуть +20 градусов.

Кроме того, "Страна" рассказывала, какой будет погода в первый день лета. В Украине ожидается погода без осадков в западных и северных областях страны. В остальных регионах прогнозируются дожди, местами с грозами. 

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