В понедельник, 31 мая, в Карпатах пошел снег. Температура воздуха держится на уровне нуля градусов.

Об этом в Telegram-канале сообщает пресс-служба МВД Украины.

По данным Черногорского горного поисково-спасательного поста, на горе Поп Иван Черногорский в последний день лета пасмурно, падает снег.

Видимость ограничена до 50 метров, ветер северо-восточный, он достигает 8-10 метров в секунду. Температура воздуха - 0 градусов.

Напомним, "Страна" писала о том, что в понедельник на запад Украины обрушатся сильнейшие ливни, спасатели предупредили о выходе рек из берегов. Также непогода ожидается в южных регионах. В восточных, центральных и северных областях будет сухо и облачно.

Также мы сообщали о том, что синоптик сообщила, когда в Украине закончатся дожди и поднимется температура воздуха. Потепление на территории Украины ожидается не ранее 5-6 июня. Именно тогда температура воздуха может достигнуть +20 градусов.

Кроме того, "Страна" рассказывала, какой будет погода в первый день лета. В Украине ожидается погода без осадков в западных и северных областях страны. В остальных регионах прогнозируются дожди, местами с грозами.