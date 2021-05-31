В четверг, 27 мая, состоялось Всеукраинское онлайн-совещание руководителей региональных телерадиокомпаний.

Встреча прошла при участии заместителя министра культуры Тараса Шевченко и заместителя министра цифровой трансформации Валерии Иоанан, а также зампредседателя комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Ирины Костанкевич, представителей Минобороны и созданного на базе СНБО Центра противодействия дезинформации.

Об этом сообщает пресс-служба Национального союза журналистов Украины (НСЖУ).

Помимо прочего Тарас Шевченко рассказал о том, в каком состоянии сейчас рассмотрение репрессивного законопроекта "О медиа", против которого выступает большинство журналистского сообщества и НСЖУ.

"Мы хорошо знаем вашу позицию с объявлением врагами прессы всех, кто адвокатирует законопроект. Мы такой подход не разделяем. Законопроект имеет плюсы и вещи, которые нуждаются в доработке. Доработка законопроекта в рабочей группе продолжается. До того как появится обновленная версия, он двигаться дальше не будет", - заявил Шевченко.

Напомним, недавно Томиленко сообщил, что менее половины региональных телерадиокомпаний поддерживает законопроект "О медиа".

Ранее в НСЖУ назвали возможное принятие законопроекта "О медиа" прямой атакой на СМИ.