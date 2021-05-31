В Верховной Раде хотят ввести штрафы для студентов за плагиат чужих работ. Нардепы придумали наказания за покупку рефератов, курсовых работ, диссертаций и других академических текстов.

Соответствующий законопроект № 5532 внесен в парламент группой депутатов от "Слуги народа" и "ОПЗЖ"

По мнению автором документа, в Украине распространена проблема представления академических текстов, полученных от других физических или юридических лиц, как собственных результатов учебной и научной деятельности.

Для решения проблемы нардепы предлагают дополнить Кодекс Украины об административных правонарушениях новой статьей 51-5. В частности, на законодательном уровне хотят установить следующие размеры штрафов:

за представление академических текстов, полученных от других физических или юридических лиц, как собственных результатов учебной и научной деятельности, - штраф от пятидесяти до трехсот необлагаемых минимумов доходов граждан (от 850 до 5100 грн);

за повторное на протяжении года совершение нарушения, - штраф от пятисот до тысячи пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан (от 8500 до 17000 грн).

В то же время в законопроекте не уточняется, как именно будут выявляться факты плагиата в научных работах.

Напомним, ранее мы писали, что в МОН предлагают лишать степеней высшего образования и квалификации в случае обнаружения плагиата.

Также мы писали, что Портнов подал иск на бывшего министра образования из Кабмина Яценюка за ложное обвинение в плагиате.