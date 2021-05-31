В Украине будет создан Президентский университет будущего.

Об этом во время форума "Украина 30. Образование" сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

По словам Зеленского, университет соберет в одном месте лучших преподавателей и будет готовить "людей будущего".

"Это заведение будет готовить людей будущего. Оно соберет в одном месте лучших преподавателей и будет обучать и сопровождать важные государственные задания для защиты нашего государства в очень приоритетных и важных направлениях, в направления настоящих и завтрашних вызовов. Для этого университет будет готовить специалистов по информационной и кибербезопасности, специалистов искусственного интеллекта, нанотехнологий, космических, энергетических, биотехнологий. Наша цель, это лучшие условия, лучшие преподаватели, лучшие ученики со всей Украины", - заявил Владимир Зеленский.

По словам президента, обучение в этом ВУЗе будет бесплатным, однако выпускники должны затем работать в Украине.

"Вопрос - сохранится ли к тому времени в Украине аэрокосмическая отрасль. И еще вопрос - зачем создавать новый вуз, если по тем же специальном идет обучение в уже существующих университетах", - комментирует президентскую инициативу Telegram-канал "Политика страны".

Напомним, Зеленский подписал указ о назначении стипендии детям погибших журналистов Веремия и Лабуткина.

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