На неподконтрольной Киеву территории Донецкой области "власти ДНР" приостановили действие комендантского часа в выходные дни с 1 июня по 15 сентября.

Об этом свидетельствует распоряжение "главы ДНР" Дениса Пушилина от 31 мая 2021 года № 188 "О временном приостановлении режима комендантского часа".

Согласно нему действие режима комендантского часа приостанавливается еженедельно с 23:00 пятницы до 04:00 воскресенья в период с 1 июня по 15 сентября. В это время силы "МВД" будут проводить усиленное патрулирование на территории "ДНР".

Напомним, ранее Пушилин приостанавливал действие комендантского часа на Новый год, Крещение и в период майских праздников. Также в прошлом году "глава республики" принимал соответствующее решение на период выпускных вечеров в местных школах.

Ранее мы писали, что на неподконтрольных Киеву территориях Донецкой и Луганской областей начались сборы резервистов, а также были объявлены военные учения. Данные мероприятия позиционируются как "проверка эффективности совместных действий разных структур в случае возможных внешних угроз со стороны Украины".