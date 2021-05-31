На этих выходных в Украине открылись первые центры массовой вакцинации - в Киеве, Одессе и Львове. Власти обещают, что они будут работать по субботам и воскресеньям каждую неделю. Но не в будние дни.

Там обещают прививать всех желающих, с преимуществом для тех, кто стал в очередь через "Дию".

Правда, первая статистика пока оставляет двойственное впечатление.

С одной стороны, локально по трем городам на выходных уколовшихся стало заметно больше. Но в целом за неделю число украинцев, получивших первую дозу вакцины от коронавируса, почему-то снизилось.

Разбирались, насколько эффективной была публичная вакцинация выходного дня.

Сработала ли публичная вакцинация?

Открытие публичных центров по вакцинации власти преподнесли как старт прививок не только для групп риска, но и для всех желающих.

Правда, фактически этот этап начался немного раньше - обычные граждане исхитрялись получать дозу через семейного врача, который мог порекомендовать пункт вакцинации, где остались неиспользованные ампулы. А кто-то просто брал паспорт, шел в ближайшую больницу и "нахрапом" получал укол.

Причина была простой - много вакцин оставались неиспользованными. Мало кто хотел добровольно колоться индийским "Ковишилдом", а позже - китайской "Коронавак" и южнокорейской "АстраЗенекой".

Поэтому в целом темпы прививочной кампании оставались очень низкими.

Надо сказать, что эту тенденцию пока не удалось переломить. За три месяца вакцинации в Украине двумя дозами удалось привить чуть более 125 тысяч пациентов. То есть меньше половины процента населения.

И, судя по всему, открытием центров по вакцинации, организованных по примеру ведущих стран стран, Минздрав пытался вызвать резкое улучшение статистики. А заодно и показать активность нового министра Виктора Ляшко.

Если со второй задачей все более-менее понятно, то с первой есть вопросы.

С одной стороны на выходных количество вакцинированных в городах, где открылись центры, существенно выросло.

В Киеве в эти выходные - 29 и 30 мая - вакцинировали 3471 человека. А в предыдущие выходные сделали только 15 прививок.

В Одесской области 29 и 30 мая вакцинировали 715 человек. В предыдущие выходные сделали 320 прививок.

Во Львовcкой области 29 и 30 мая вакцинировали 1493 человека. На тех выходных - всего 51 вакцинация.

А с другой стороны - недельный уровень вакцинации в целом по стране несколько упал.

На позапрошлой неделе количество вакцинированных обеими дозами в Украине составило 95 587 человек.

А на прошлой неделе - с 24 по 30 мая - в стране вакцинировались уже меньше - 93 442 человека. Хотя два дня из семи уже работали публичные центры по прививкам.

Блогер Евгений Истребин, анализирующий статистику коронавируса, пишет, что в Киеве картина та же. Последняя неделя мая, несмотря на открытие центра вакцинации, оказалась хуже по своим показателям, чем начало месяца.

"Вакцинация на второй-третьей и четвертой неделе мая вообще упала. Если в первую неделю мая было 17,2 тысяч вакцинировано, то во вторую неделю 5,6 тысяч, в третью вообще 2,5 тысяч, на четвертую неделю 6 тысяч человек.

Если прибавить вакцинацию второй дозой то картинка по Киеву будет следующая.

26.04 - 02.05.21 - 26 тысяч

03.05 - 09.05.21 - 17,2 тысяч

10.05 - 16.05.21 - 7,1 тысяч

17.05 - 23.05.21 - 8,9 тысяч

24.05 - 30.05.21 - 12,3 тысяч

Вывод. Не нужно бегать презентовать центры вакцинации, нужно бегать по всему миру и искать вакцины. А с вакцинацией и центры первичной медпомощи нормально могут справляться. Это уже было продемонстрировано в конце апреля когда за сутки производили по 73 тысяч вакцинаций в сутки по всей стране".

То есть, несмотря на локальный успех - число прививок на выходных сумели натянуть выше, чем было раньше - в целом статистику по стране это не улучшило. Более того, она даже упала.

Причина такого положения дел одна - это в целом нехватка тех вакцин, которым доверяли бы украинцы.

Пока из таких получено чуть более двухсот тысяч доз "Пфайзера", который в публичные центры по вакцинации еще не попал (там колют китайский "Коронавак"). Как, собственно, и в обычные больницы для открытого доступа.

Именно поэтому ажиотажа с прививками от коронавируса в стране не наблюдается - даже если где-то удается временно поднять планку за счет открытия центров по вакцинации. И других пиар-мероприятий.

Впрочем, нельзя исключать, что публичное вакцинирование поможет переломить ситуацию - если в эти центры завезут что-то получше "Коронавака".

Напомним, как они отработали на этих выходных.

В Киеве кололи всех, в Одессе - только пенсионеров

Киев. В столице центр вакцинации открыли на базе Международного выставочного центра. За выходные здесь вакцинировались 3467 человек. Только в воскресенье 30 мая прививки получили 2072 человека.

Первый заместитель Кличко Николай Поворозник рассказал, что количество желающих вакцинироваться было велико.

"Для меня это - свидетельство осведомленности и сознания людей. Такая готовность вакцинироваться дает надежду на то, что при наличии вакцин мы сможем преодолеть пандемию в стране и в мире в целом", - рассказал он.

Но это по словам чиновников.

Корреспонденты "Страны", которые побывали 29 мая в МВЦ, никакого особого ажиотажа не заметили.

Но на второй день эксперимента ситуация изменилась: читатели "Страны" прислали фото с очередью на прививку. Она растянулась за пределы МВЦ.

Видимо киевляне узнали о возможности сделать быстро прививку и пошли вакцинироваться.

В киевском Центре вакцинации работали 16 бригад, в каждой из которых входили регистратор, врач и медсестра, прошедшие специальное обучение. Киевлянам делали прививки вакциной CoronaVac. Также дежурила бригада "скорой помощи".

Интересно, что кололи "Коронавак" практически всем желающим - даже тем, кого не было в электронной очереди "Дии". Таких людей заносили в компьютер прямо на месте и уже через 20 минут допускали к уколу.

Львов. Центр вакцинации создали на базе Арены "Львов". Он будет работать и на следующих выходных. По словам главы Львовской ОГА Максима Козицкого, за два выходных дня здесь вакцинировали 1041 местных жителя.

Козицкий отметил, что подъезд к центру бесплатный - власти организовали специальные автобусы. А при наличии дополнительной вакцины, будет рассмотрена возможность развертывания таких центров и в других районах города, о чем проинформируют дополнительно.

"Львовщина является лидером по темпам вакцинации, сегодня почти 78 тысяч человек вакцинировались и защитили себя от коронавируса", - написал Козицкий в Facebook.

Одесса. В Одессе центр вакцинации от COVID-19 открылся на территории стадиона Национального университета "Одесская юридическая академия". Он работал с 9:00 до 17:00.

Зампредседателя Одесской ОГА Борис Волошенков сказал, что прививки вакциной Coronavac получат люди возрастом 60+, которые предварительно были зарегистрированы в списке ожидания на портале или в приложении "Дия".

По словам директора департамента здравоохранения Одесской ОГА Натальи Одарий-Захарьевой, ожидаемое количество прививок за один день около 250-300. "Одесситы предварительно получат звонок из пункта прививки и будут приглашены на вакцинацию на конкретное время", - сказано в сообщении.