В Министерстве иностранных дел Франции заявили, что потенциальный факт слежки США за европейскими политиками - это "очень серьезно".

Об этом со ссылкой на госсекретаря при МИД Франции Клемана Бона сообщает "РИА Новости".

По словам Клемана Бона, информацию, которую накануне обнародовала Süddeutsche Zeitung, нужно проверить.

Отметим, согласно сообщению немецкой газеты, власти Дании помогали США шпионить за канцлером Германии Ангелой Меркель, министром иностранных дел Франком-Вальтером Штайнмайером, а также политиками из Швеции, Норвегии, Нидерландов и Франции. Прослушка велась АНБ США с разведывательной станции под Копенгагеном. Датские спецслужбы предоставили американцам доступ к ней.

Напомним, "Страна" писала о том, как в Риме арестовали работника российского посольства по подозрению в шпионаже.

Также сообщалось о том, что в России умер ученый, которого подозревали в шпионаже в пользу НАТО. Виктора Кудрявцева подозревали в том, что он отправлял секретные данные в Фон-Кармановский институт гидродинамики, являющийся научно-исследовательским центром НАТО, с которым ЦНИИмаш реализовывал совместный проект.