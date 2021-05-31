Власти города Хошимин на юге Вьетнама собираются протестировать на коронавирус 9 миллионов людей и введут дополнительные ограничения из-за новой вспышки коронавируса.

Об этом сообщает Associated Press.

Власти объявили, что людям в городе Хошимин разрешается выходить из дома только по жизненно важным причинам, а публичные собрания более 10 человек запрещены на следующие две недели.

Государственная газета Vietnam News сообщила, что городские власти планируют протестировать все население. Планируется делать по 100 тыс. тестов в день.

Газета также сообщила, что в воскресенье полиция возбудила дело против супружеской пары, возглавляющей миссию протестантской церкви, за "распространение опасных инфекционных заболеваний".

Было зарегистрировано по меньшей мере 145 случаев заражения коронавирусом в протестантской секте Revival Ekklesia Mission, а городской район Го Вап, где расположена церковь, был заблокирован. С тех пор Вьетнам запретил все религиозные мероприятия по всей стране.

С конца апреля всплеск COVID-19 распространился на 31 муниципалитет и провинцию Вьетнама, где зарегистрировано более 4 тыс. случаев, что почти вдвое превышает общее число, о котором страна сообщила с начала пандемии.

При этом некоторые недавние пациенты во Вьетнаме были инфицированы гибридом вариантов вируса, впервые обнаруженных в Индии и Великобритании. По данным Минздрава страны, гибрид легче распространяется и может быть ответственным за недавний всплеск эпидемии во Вьетнаме.

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