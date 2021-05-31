В воскресенье, 30 мая, в Нигерии боевики ворвались в исламскую школу в городе Тегина и похитили по меньшей мере 200 учащихся.

Об этом пишет Reuters.

По данным главного пресс-секретаря губернатора штата Мэри Ноэль Берже, точное количество учеников школы, которых похитили, пока неизвестно.

Боевики передвигались на мотоциклах. Они ворвались в город и начали стрельбу. После они направились в исламскую школу и схватили детей. Во время нападения два человека были застрелены.

Вооруженные группы, похищающие людей для получения выкупа, в последние месяцы провели серию рейдов по школам и университетам на севере Нигерии, похитив более 700 студентов.

Напомним, "Страна" писала о том, как в Нигерии повстанцы сожгли украинские бронетранспортеры, которые ранее Вооруженные силы силы страны приобрели у Украины. Уничтоженные машины - это БТР-3 модификации УН, поставки которых в страну были завершены в феврале 2013 года.

Также мы сообщали о том, что в феврале текущего года в Нигерии террористы застрелили полицейских и выкрали из зоопарка брата министра здравоохранения.