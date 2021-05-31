Вечером в воскресенье, 30 мая, самолет Ryanair сообщением Дублин (Ирландия) - Краков (Польша) совершил аварийную посадку из-за угрозы взрыва бомбы на борту.

Об этом сообщает Bild.

Самолет Ryanair вынужденно приземлился в Берлине около 20:00 в воскресенье, 31 мая. На борту лайнера находилось 160 человек. Их багаж вынесли из самолета на посадочную полосу для осмотра и обыска собаками. Самих пассажиров направили в терминал, где им дали еду и прохладительные напитки.

"Самолет Ryanair запросил экстренную посадку и был немедленно разрешен", - заявил представитель аэропорта Ян-Питер Хак

Проверку самолета проводила федеральная полиция, присутствовали и другие экстренные службы. Однако по итогам длительной проверки взрывчатых веществ на борту лайнера обнаружено не было. Пассажиры продолжили полет в Польшу на другом самолете.

Напомним, в прошлое воскресенье, 23 мая, в Минске экстренно посадили самолет Ryanair сообщением Афины - Вильнюс. Причиной также стало сообщение о минировании борта, которое передали белорусские диспетчеры. В итоге одного из пассажиров рейса - основателя Telegram-канала Nexta Романа Протасевича - задержали в аэропорту.

За это страны Евросоюза и Украина ввели против Белоруссии санкции и запретили полеты авиакомпании "Белавиа", а также запретили использовать своим самолетам белорусское воздушное пространство, а белорусским самолетам - воздушнее пространство стран ЕС и Украины.