Минская милиция проверяет сообщения о минировании нескольких школ в столице Беларуси.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУВД Мингорисполкома.

"Сегодня в милицию обратились руководители нескольких школ, которые сообщили о поступивших на почту учреждений образования сообщениях о заложенных взрывных устройствах", - говорится в сообщении минской милиции.

По информации пресс-службы, на места отправляются сотрудники милиции, предпринимаются необходимые меры безопасности. "По каждому факту сообщения сотрудники милиции проведут проверку", - проинформировали в ГУВД.

Там напомнили, что ранее уже неоднократно поступали сообщения об опасности, которые не подтвердились.

В то же время, как сообщает Белсат в Телеграме, в "заминированные" школы присылали сообщение, в котором говорилось, что минером является "сообщник Протасевича". Он призвал винить в возможном взрыве именно создателя Телеграм-канала "Нехта" Романа Протасевича, задержанного недавно в Минске.

Напомним, ранее сообщалось, что Европарламент хочет, чтобы фото Протасевича было во всех аэропортах ЕС.

Также мы писали, что задержанного в Беларуси Протасевича поместили в одно СИЗО с его девушкой.