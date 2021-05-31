Бывший директор Института национальной памяти, а ныне народный депутат Украины от партии Петра Порошенко Владимир Вятрович заявил, что действующая власть готовит ревизию закона о тотальной украинизации.

Об этом Вятрович возмущенно написал на своей странице в соцсети.

16 июля 2021 вступает в силу часть 6 статьи 23 закона о языке, которая предусматривает, что фильмы в Украине демонстрируются на украинском языке. Это касается и кинопроката, и интернет-платформ, но главное - телевидения, на котором до сих пор ведется трансляциях многих фильмов и сериалов на русском языке.

24 мая депутаты монобольшинства Никита Потураев и Евгения Кравчук, а 28 мая - другой "слуга народа" Александр Савченко зарегистрировали законопроекты №№ 5554 и 5554-1, которые откладывают вступление в действие этой нормы на время после карантина (который сейчас постоянно продлевается).

Но это не единственная зрада, которую увидел Вятрович.

Второй является анонсированная "слугами народа" отмена требования к всеукраинским газетам и журналам иметь с 16 января 2022 украиноязычную версию.

Третьей зрадой Вятрович обозначил "кулуарное переписывание законопроекта "О СМИ", которое разрушает договоренности о сохранении в этом проекте норм, защищающих украинское медиапространство от русификации, закрепленные в заключении гуманитарного комитета от 14 июля 2020 года".

В этих всех действиях Вятрович увидел "заговор пророссийских олигархов - владельцев отдельных телеканалов - и Владимира Зеленского, который лично много лет занимался русификацией украинского телеэфира".



"В случае ослабления в законопроекте "О медиа" норм, касающихся защиты украинского языка и перечня лиц, представляющих угрозу национальной безопасности Украины, или появления в этом законопроекте любых новых русификаторских положений, мы сделаем все возможное, чтобы этот законопроект никогда не был принят", - написал Владимир Вятрович.

Вятрович призвал украинских граждан быть готовыми к "решительным действиям по защите нашего языка и государства".

Отметим, что представители телеиндустрии уже давно указывали на катастрофические последствия для украинского телерынка запрета показов фильмов и сериалов на русском языке с лета этого года. На рынке просто нет в достаточном количестве украиноязычного продукта, чтоб их заменить. Кроме того, отказ от русскоязычных фильмов и общее падение из-за этого качества и привлекательности контента телеканалов может вызвать новую волну оттока украинских зрителей на российские каналы. Процесс этот активно, кстати, идет уже и сейчас.





Ранее "Страна" сообщала, что Вятрович назвал "сиротами империи" людей, которые отмечали День космонавтики.



