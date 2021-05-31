В Польше правительство выступило за упрощение процесса трудоустройства иностранцев, в частности, для украинцев и белорусов. Это объясняется необходимостью облегчить трудоустройство в стране для иностранцев.

Об этом сообщает Dziennik.pl.

"Мы хотим, чтобы иностранцы могли легко приезжать в Польшу, начинать здесь работать, особенно по профессиям, где нам не хватает рабочей силы", - сказала заместитель министра развития, труда и технологий Польши Ивона Михалек.

Сейчас детали упрощения процесса трудоустройства иностранцев разрабатываются. В национальном плане реконструкции указано, что заробитчане, которые приезжают в Польшу, должны заполнить дефицит на польском рынке труда.

Планируется усилить роль бюро труда в процессе выдачи разрешений на работу иностранцам, сократить время, необходимое для получения разрешения, и уменьшить формальности. Также процедуры, связанные с получением разрешения на работу для иностранцев, будут полностью оцифрованы. Одновременно идет работа над новой миграционной политикой страны.

Михалек заявила, что у предпринимателей большой спрос на иностранных работников, при этом работодатели очень положительно оценивают работников из Украины и Беларуси.

Напомним, в Польше хотят вакцинировать от коронавируса украинских заробитчан прямо на границе.

Также мы писали о том, что Финляндия летом объявила о планах "арендовать" 10 тысяч заробитчан, среди них ждут украинцев.