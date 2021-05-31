В суж Екатеринбурга поступили материалы уголовного дела против местного жителя, который вчера устроил стрельбу. Раненая им девочка остается в реанимации, а пострадавшего сотрудника Росгвардии отпустили домой.

Об этом пишет "Эхо Москвы".

Девятилетней девочке, которую ранило в живот, сделали операцию. Она находится в тяжелом состоянии. Также была оказана медицинская помощь росгвардейцу, получившему пулевое ранение.

По словам очевидцев, стрелявший со своего балкона 48-летний мужчина был пьян и несколько дней находился в запое. В итоге его квартиру взяли штурмом, применяя при этом светошумовые гранаты. Во время задержания подозреваемый отстреливался, но все пули попали в бронированный щит одного из членов штурмовой группы.

По данным местного издания e1.ru, задержанного зовут Сергей Болков, он работает в Частном охранном предприятии. Стрелял подозреваемый из пистолета "Сайга", причем лицензия на него истекла 11-ого мая.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по двум статьям: "покушение на жизнь несовершеннолетнего" и "посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов".

Как пишет "Интерфакс", на месте стрельбы в Екатеринбурге полицейские нашли свыше 70 гильз, а в квартире подозреваемого арсенал.

По словам представителя управления МВД по Свердловской области Валерия Горелых, подозреваемый произвел несколько десятков выстрелов. В квартире, откуда он вел стрельбу по людям, обнаружены 26 гильз, еще 46 найдены во дворе жилого дома.

По месту жительства задержанного в ходе осмотра изъяты карабин "Вепрь", 78 патронов калибра 7,62 миллиметра, пневматические пистолет и винтовка "Иж" и пустые бутылки от спиртного.

Подозреваемый в настоящее время находится в изоляторе временного содержания.

Как рассказали соседи, мужчина на протяжении нескольких дней был в запое. Злоупотреблять алкоголем мужчина стал после увольнения со службы в МВД в 2010 году. Жильцы рассказывают о случавшихся у него приступах агрессии и семейных скандалов.

Напомним, вчера в Екатеринбурге пьяный мужчина открыл стрельбу по силовикам и прохожим, крича, что требует "отменить гомосексуализм".

Также мы писали, что появилось видео начала штурма квартиры бывшего полицейского в Екатеринбурге.