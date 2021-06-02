Сегодня наступит 22 лунный день, когда Луна будет находиться в знаке зодиака Рыбы. В этот день желательно осмысленно подходить к реализации планов на будущее, позволять себе и семье увлекательные путешествия, заняться активным отдыхом или посвятить себя искусству. Юридические вопросы, связанные с вложением денег, могут продвигаться с некоторыми осложнениями. Общение с партнерами и сослуживцами пройдет в позитивном русле, если контролировать эмоции. Некоторые знаки Зодиака могут найти больше понимания на работе, чем дома.

Среди тех представителей гороскопа, кто может столкнуться с семейными конфликтами из-за большой занятости на работе, астрологи называют Весов, Стрельцов и Водолеев.

Весы (24.09 - 23.10)

Контролируйте эмоции в общении с коллегами, делайте ставку на здравый смысл и дипломатию. Если у вас есть планы о переходе на новое место работы, повремените с ними. Сегодня лучше делать взвешенные шаги и не посвящать близких в свои рабочие вопросы. День станет удачным для проведения совместных творческих мероприятий и романтического общения с любимым человеком.

Стрелец (23.11 - 21.12)

Воздержитесь от спонтанных покупок, контролируйте эмоции на работе и в общении с близкими. Не становитесь инициатором ссор и выяснения отношений. В течение дня не исключены нервные ситуации, поэтому лучше использовать день, чтобы запланировать несколько встреч, позволяющих укрепить ваши взаимоотношения с друзьями и родными. Будьте мудрее и осмотрительнее. Вечером можно уделить время укреплению здоровья.

Водолей (21.01 - 20.02)

Нестабильный день в отношениях с коллегами, но благодаря деловому общению вы можете наладить личные знакомства. Сегодня вам нужна организованность и концентрация на рабочих моментах. Перед вами могут открыться новые перспективы в профессии, поэтому будьте внимательны. Однако не забывайте уделять внимание своей семье хотя бы вечером. В противном случае, у вас могут возникнуть споры по рабочим вопросам и будет сложно завершить все дела в запланированное время.

Напомним, с сегодняшнего дня начинается период убывающей Луны в Рыбах, когда важно осознанно подойти к планированию будущего. Неделя с 31 мая по 6 июня будет благоприятна для активного отдыха, отпуска, встреч с близкими.

Также астрологи назвали знаки Зодиака, у которых в конце мая наступит звездный час.