В понедельник, 31 мая, в западных регионах Украины будет дождливо. Из-за ливней спасатели предупреждают о возможных подтоплениях.

Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС.

Из-за ливня в понедельник на реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская области) Прута и Сирета будут проходить подъемы уровней воды на 0,2 - 1,3 метров.

Также 31 мая на реках бассейна Днестра (Львовская, Ивано-Франковская области) ожидается продолжение подъемов уровней воды на 0,5-1,5 метров, местами возможен начальный выход воды на заводь.

В местах прохождения значительных ливневых дождей возможно формирование значительного местного стока (желтый уровень опасности).

По информации Укргидрометцентра, дожди, помимо западных областей, в понедельник возможны в южных регионах и Запорожской области. В остальных частях страны ожидается переменная облачность. Температура воздуха сегодня опустится до +15...+18 в центральных и северных регионах и +19...+24 градусов ввосточных.

В западных областях будет еще прохладнее: ночью +6...+10, а днем +13...+18 градусов. В южных регионах хоть и будет дождливо, но днем потеплеет местами до +24 градусов.

Погода в Украине 31 мая. Карта: meteo.gov.ua

Напомним, "Страна" писала о том, какой будет погода в первый день лета.

Также мы сообщали, что в воскресенье в трех областях Украины из-за непогоды обесточило десятки населенных пунктов.