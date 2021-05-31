В честь украинского ученого Ивана Пулюя назвали планету. В этом году исполняется 175 лет со дня рождения уроженца Тернопольской области, выдающегося физика, который изучал рентгеновские лучи.

Об этом в Facebook сообщил научный сотрудник Института физики НАН Украины Василий Шендеровский.

Международный астрономический союз (IAU) переименовал малую планету в честь 175-летия украинского ученого, теперь небесное тело называется (226858)Ivanpuluj = 2004 TY 13.

"Этого момента ученые, коллектив Тернопольского Национального Технического Университета Ивана Пулюя, жители Гримайлова ждали более трех лет. Международный астрономический союз (IAU) назвал малую планету именем Ивана Пулюя (226858) Ivanpuluj = 2004 TY 13", - написал Василий Шендеровский.

Иван Пулюй - украинский физик и общественный деятель. Он известен своими исследованиями рентгеновских лучей, а также тем, что он участвовал в первом полном переводе Библии на украинский язык.

Напомним, недавно в НАСА опубликовали присланные марсоходом Perseverance первые фото Красной планеты.

Также мы писали о том, что астрономы открыли новую планету в системе созвездия Водолея.