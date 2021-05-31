По состоянию на утро понедельника, 31 мая, общее количество зараженных коронавирусом в Украине увеличилось на 1 703 человека.

Напомним, что вчера, 30 мая, в стране тоже было выявлено 1 703 новых случая заражений. Таким образом, по сравнению с предыдущим днем, число официально выявленных зараженных за сутки не изменилось.

Умерли за отчетные сутки 64 человека (с начала эпидемии 50 536 пациентов).

О новых жертвах Covid-19 сообщает пресс-служба Минздрава Украины в сети.

Выздоровели за последние сутки 4 934 человека (с начала эпидемии - 2 041 082 человека - Ред.).

Среди новых зараженных 58 детей и 11 медработников.

Самое большое количество случаев заражения за минувшие сутки обнаружено в Днепропетровской области (134 человека), Николаевской области (107), Запорожской области (69) и Харьковской области (68).

В Киеве выявили 63 новых случая.

Ранее "Страна" сообщала, что глава Минздрава Виктор Ляшко раскрыл секрет черепашьих темпов вакцинации в Украине.

Также мы рассказывали, что известный ученый Питер Хотез выступил с предупреждением, что если мы не поймем природу Сovid-19, то встретим Сovid-26 и Сovid-32.

Питер Хотез констатировал, что нынешняя пандемия Сovid-19 является "третьей крупной эпидемией или пандемией коронавируса в XXI веке" после эпидемии атипичной пневмонии (SARS) 2002-2003 годов и ближневосточного респираторного синдрома MERS.

"Мать-природа говорит нам о том, что произойдет: будет Сovid-26 и Сovid-32, если мы полностью не поймем происхождение Сovid-19", - считает американский ученый.