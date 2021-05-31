В первый день лета, 1 июня, в Египте будут ослаблены карантинные ограничения. Власти страны приняли решение снять все ограничения на работу кафе, ресторанов, магазинов и торговых центров.

Однако, чтобы привлечь в страну зарубежных туристов и обеспечить им максимально комфортные и безопасные условия, правительство Египта так же приняло решение вакцинировать поголовно всех местных жителей двух популярных курортов - Хургады и Шарм-эш-Шейха.

Об этом передает DW.

Таким образом, уже с завтрашнего дня, 1 июня, все кафе, закусочные, магазины и рестораны в Египте смогут вернуться к режиму работы по летнему расписанию, то есть до полуночи.

Напомним, ранее "Страна" в материале "Черный день на Красном море" рассказала, как в Египте погиб бывший глава украинской разведки Виктор Гвоздь и что о нем известно.

Виктор Гвоздь возглавлял Службу внешней разведки при Петре Порошенко. 62-летний военный приехал на побережье Красного моря, чтобы отметить свой день рождения. Он увлекался дайвингом. Утром 28 мая он также погружался с аквалангом, но слишком долгое время провел на глубине.

Сначала спасатели забили тревогу, когда украинец вовремя не поднялся на поверхность, а когда он появился, оказалось, что ему нужна медицинская помощь. Спасти его не удалось.

Так же мы рассказывали, что возле Луксора в Египте нашли затерянный Золотой город, которому больше 3 тысяч лет.