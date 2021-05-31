США активно занимаются продвижением версии об искусственном происхождении коронавируса Сovid-19 и настаивают на необходимости проведения нового, полномасштабного расследования на территории Китая.

С очередным прогнозом-предупреждением выступил Питер Хотез, авторитетный американский ученый, педиатр и сторонник глобального здравоохранения. Такое заявление он сделал в эфире телеканала NBC News.

Он считает, что нужно выявить причины возникновения Сovid-19, иначе человечество может столкнуться с Сovid-26 и Сovid-32.

Питер Хотез констатировал, что нынешняя пандемия Сovid-19 является "третьей крупной эпидемией или пандемией коронавируса в XXI веке" после эпидемии атипичной пневмонии (SARS) 2002-2003 годов и ближневосточного респираторного синдрома MERS.

"Мать-природа говорит нам о том, что произойдет: будет Сovid-26 и Сovid-32, если мы полностью не поймем происхождение Сovid-19", - считает ученый.

Он так же отметил, что необходимо исследовать "возникновение вспышки" нового коронавируса. Для этого следует отправить в китайский город Ухань, где началась эпидемия, вирусологов, эпидемиологов и других специалистов. На месте они смогут собрать данные и необходимые образцы.

По словам Хотеза, будет проблематично получить сведения о происхождении Сovid-19, если Китай не станет сотрудничать. Он считает, что надо оказать сильное давление на Пекин, включая возможные санкции, чтобы специалисты получили беспрепятственный доступ к животным, людям, образцам и лабораториям.

Ранее мы сообщали, что британская разведка решила поддержать версию о создании коронавируса в китайской лаборатории.