Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко пообещал ослабление карантинных ограничений на летний период в связи с тем, что в стране не наблюдается вспышки эпидемии коронавируса.

Об этом он заявил к интервью "ТСН. Неделя" в воскресенье, 30 мая.

"На летний период. Уже есть карантинная усталость, пандемическая усталость. Поэтому когда у нас стабилизация эпидситуации, можно чуть-чуть открыть, сделать определенные послабления. Нет такой вспышки, такой масштабных, поэтому мы говорим о золотой середине - способностью медицинской системы лечить и экономическими другими вещами", - сказал Ляшко.

Напомним, на заседании Кабмина 26 мая министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко озвучил протокольное решение, которое касается смягчения карантинных требований в сфере культуры и туризма. В частности, он предложил разрешить клубам проводить заведения с теми посетителями, которые прошли вакцинацию от коронавируса или переболели Covid-19.

Ранее глава Минздрава Ляшко сообщил, что Кабинет министров Украины готовит изменения в адаптивный карантин. В частности, власти намерены пересмотреть индикаторы "зеленой" зоны.