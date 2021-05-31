В воскресенье, 30 мая, во время игры в баскетбол умер внук юмориста и депутата городского совета Одессы Олега Филимонова, который в прошлом году участвовал в выборах мэра Одессы.

Врачи пытались спасти жизнь мальчика на протяжении 45 минут. Парню в августе должно было исполниться 16 лет.

Об этом Филимонов сообщил в своем Facebook.

"Друзья, у меня в семье произошла большая беда. Сегодня в 19:10 умер мой внук Эван Григор. Играл в баскетбол на площадке с друзьями. Упал и умер. Скорая пыталась его реанимировать в течение 45 минут, но не получилось. Ему бы в августе исполнилось 16 лет. Вот такое горе", - написал Филимонов.



Ранее мы писали об участии юмориста Олега Филимонова в выборах мэра Одессы от партии "Слуга народа" в октябре прошлого года. Шоумен завершил гонку на третьем месте, набрав чуть больше 10% голосов.

Напомним, в начале этого года во время катания на багги со своей девушкой возле Днепра умер сын известного бизнесмена Геннадия Корбана Лев.

Также мы писали о смерти старшего брата олигараха Рината Ахметова Игоря. Ранее он был серьезно болен туберкулезом.