Власти Дании помогали США шпионить за канцлером Германии Ангелой Меркель, министром иностранных дел Франком-Вальтером Штайнмайером, а также политиками из Швеции, Норвегии, Нидерландов и Франции.

Об этом сообщила Süddeutsche Zeitung.

Сообщается, что прослушка велась АНБ США с разведывательной станции под Копенгагеном. Датские спецслужбы предоставили американцам доступ к ней. Всё это происходило в 2012-2014 г, при этом само правительство Дании проинформировали о таком "сотрудничестве" с США только в 2015-м.

Как сообщала "Страна", суд в США обязал знаменитого разоблачителя спецслужб Эдварда Сноудена отказаться от миллионов, полученных за книгу об американской разведке.

Ранее стало известно, что разоблаченная Сноуденом программа сбора данных в США признана судом незаконной. "Семь лет назад, когда в новостях объявили, что меня обвинили в преступлении за то, что я говорил правду, я и вообразить не мог, что доживу до того, что наши суды осудят деятельность АНБ как незаконную и в том же решении признают мою заслугу в раскрытии этой деятельности", - заявил он из России.

Напомним, что Эдвард Сноуден прославился на весь мир в 2013 году, когда он передал газетам The Guardian и The Washington Post секретные материалы о программах слежки за людьми в интернете и пыток, осуществлявшихся сотрудниками американских и британских спецслужб. После этого в США ему заочно предъявили обвинения в шпионаже и похищении госсобственности. Сам он бежал в Гонконг, а затем - в Россию.