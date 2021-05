Самолет авиакомпании Air India, летевший из Дели (Индия), где свирепствует опаснейший черный грибок, в Нью-Йорк (США), экстренно развернули после того, как по его салону начала летать летучая мышь.

Об этом сообщает Asianet Newsable.

Животное начало летать по салону и пугать пассажиров. После посадки специалисты провели в самолете полную фумигацию - заполнили салон газообразными пестицидами, которые отравляют животное. Затем уже мертвую летучую мышь вынесли из салона лайнера.

WATCH: @airindiain flight AI-105 from Delhi to Newark returned midway on Thursday after the pilot reported the presence of a bat onboard to ATC.



Fumigation was carried out and a dead bat carcass was retrieved from seat 8DEF area. pic.twitter.com/haq9B4tzDB