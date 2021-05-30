По словам Комаровского, родители должны поддерживать нежелание ребенка есть. Фото: РИА Новости

Известный украинский врач и телеведущий Евгений Комаровский советует родителям не волноваться, когда у ребенка из-за инфекционных болезней пропадает аппетит. Напротив - эксперт считает, что маленького пациента стоит ограничивать в пище.

Соответствующий пост доктор Комаровский опубликовал в своем Instagram.

"При острых инфекционных болезнях нежелание что-либо есть - норма. Задача родителей это "нежелание" поддерживать: тему еды не поднимать в принципе, а если есть просит - ограничивать", - считает он.

Доктор Комаровский посоветовал ограничивать болеющих детей в еде и развязал спор в соцсети

Тем временем мнения подписчиков Комаровского в социальной сети разделились. Некоторые считают, что ограничивать ребенка в еде, даже когда он болен, неправильно:

  • "А как же давать жаропонижающее (нурофен/парацетамол)? На голодный желудок?!"

  • "Что значит, если просит кушать - ограничивать? Я всегда думала, что организм сам знает, что для него лучше и, если есть аппетит - пожалуйста".

  • "Какая чушь, если ребёнок хочет есть, это наоборот хорошо и надо кормить".

Другие наоборот, уверены, что организм пациента нельзя отвлекать на переваривание пищи, так как он должен бороться с болезнью:

  • "Для многих родителей не давать есть ребёнку - хуже болезни".

  • "Согласна! Иначе силы организма уйдут на переварите еды, а не на борьбу с болезнью. Питье или бульон самое то".

  • "Всегда говорю, что голод - лучшее лекарство".

Напомним, ранее Комаровский рассказал о регидратации, которая позволяет предотвратить обезвоживание организма во время болезни. По его словам, очень часто, когда человек болеет и у него держится высокая температура, организм теряет большое количество жидкости и может случиться обезвоживание. Чтобы такого не случилось используют такой метод лечения как регидратационная терапия или регидратация.

Также доктор Комаровский рассказал, почему для малышей опасны первые месяцы после появления зубов.

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