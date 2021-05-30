На одной из автомобильных дорог заметили иномарку, которая ехала, вероятней всего, после ДТП. У легкового автомобиля был смят и покорежен передний бампер.

Происшествие на камеру заснял другой автомобилист. Об этом сообщает Киев Оперативный в воскресенье, 30 мая.

"Не, ну, эвакуаторы конечно не очень дешевое удовольствие, но не дороже собственной безопасности и безопасности окружающих", - отмечают журналисты.

Как сообщала "Страна", появилось видео момента ДТП с участием трех авто под Киевом. Авария случилась на улице Жулянской.

Также мы писали о том, что под Львовом автомобиль врезался в жилой дом на улице Галицкой, есть пострадавшие. Чиновники рассказали, что в результате инцидента пострадал водитель и трое его пассажиров. Их госпитализировали с различными травмами.

Напомним, что появились первые подробности ДТП на въезде в Киев с шестью грузовиками одновременно. Четыре грузовика стояли один за другим на светофоре в сторону Киева. В какой-то момент все участники дорожного инцидента, которых оказалось больше пятидесяти человек, почувствовали мощный удар сзади.