Глава МИД Беларуси Владимир Макей, комментируя инцидент с вынужденной посадкой самолета Ryanair в Минске, заявил, что экипаж принял решение приземлиться в Минске самостоятельно, до того, как белорусские ВВС подняли в воздух истребитель МиГ-29.

Об этом министр заявил в интервью российскому изданию "Коммерсант".

"Сначала появилось сообщение о минировании, дальше диспетчеры предупредили самолет, и экипаж самолета, как было сказано, 14 минут принимал решение, лететь - не лететь, проводил переговоры и с руководством Ryanair и аэропортом Вильнюса", - сказал Макей.

"Причем к тому моменту, как говорят наши военные, никакого истребителя в воздухе не было. Если бы экипаж принял решение о посадке в Вильнюсе, он мог бы спокойно пересечь границу и приземлиться в Вильнюсе", - добавил он.

По словам Макея, экипаж принял другое решение "и после этого был поднят в воздух для сопровождения истребитель".

Он также заявил, что расследование инцидента необходимо провести объективно "и положить материалы переговоров экипажа с аэропортом Вильнюса, с владельцами авиакомпании - все материалы".

"В том числе материалы, связанные с работой дежурных сил ПВО, Литвы и других стран, если это есть", - сказал министр.

В минтрансе Белоруссии также сообщили, что в тот день аэропорты Бреста и Гродно не работали, а аэродром "Минск-2" был ближайшим.

Напомним, 23 мая в аэропорту Минска задержали основателя Telegram-канала Nexta Романа Протасевича, который был пассажиром экстренно посаженного из-за сообщения о минировании самолета Ryanair сообщением Афины - Вильнюс.

После этого ряд стран, в том числе Польша, Латвия, Литва и Украина, ограничили авиасообщение с Беларусью. Также в список вошли Великобритания, Сингапур, Германия, Нидерланды, Франция, Финляндия, Австрия, Испания, Япония, Эстония и Швеция.

Также мы писали о том, что Украина с 29 мая закрывает небо для всех зарегистрированных в Беларуси самолетов.

Кроме того, сообщалось, что белорусская авиакомпания "Белавиа" отменила до конца октябре рейсы в восемь стран.