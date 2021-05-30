Рок-певца Мэрилина Мэнсона обвинили в изнасиловании. Иск подала женщина, которая утверждает, что встречалась с певцом более 10 лет назад.

Об этом сообщает журнал People.

Женщина утверждает, что рокер изнасиловал ее и совершал в отношении нее насилие еще несколько раз во время их отношений в 2011 году.

Истица также указала в жалобе, что Мэнсон показал ей видеозапись, на которой якобы издевался над молодой женщиной: привязывал ее к стулу, угрожал пистолетом. При этом он якобы сказал, что снимал видео в 1996 году, после выступления в Hollywood Bowl.

В мае власти американского города Гилфорд выдали ордер на арест Мэнсона в связи с агрессивным поведением. Ранее, в феврале, правоохранительные органы Лос-Анджелеса сообщили о расследовании в связи с обвинениями относительно Мэнсона в бытовом насилии.

Как сообщала "Страна", Мэрилина Мэнсона обвинила в насилии трансгендерная стилистка.

Напомним, что потерявший сознание на сцене и попавший в больницу Мэрилин Мэнсон возобновил гастроли. Певец написал обращение к своим поклонникам, признавшись, что ему действительно нужна была помощь медиков.