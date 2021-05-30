Вдоль тропинок, ведущих в заброшенные после катастрофы на атомной электростанции села Чернобыля, зацвели яблони.

Живописными кадрами из Зоны отчуждения поделились работники Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника.

"Яблоня, которая растет вдоль дороги, ведущей в никуда. Одинокий сад с корявыми и необрезанными ветвями. Но деревья цветут! Тихо и трепетно падают на землю белопенные лепестки. Будто когда-то. Десятки лет назад. Когда в полесских домиках еще жили люди, а вокруг бурлила жизнь. Село Замошня, как и десятки других населенных пунктов, были выселены после аварии на Чернобыльской АЭС. Тоже весной. Когда цвели сады..." - такими словами описали снимки авторы публикации.

Ранее мы публиковали подборку фотографий, посвященную пришедшей в Чернобыльскую зону настоящей весне. В частности, на кадрах запечатлен редкий гость этого региона - скрытный филин.

Также "Страна" писала о том, как фотоловушки, установленные в зоне отчуждения ЧАЭС, засняли присутствие там рыси - очень осторожного и редкого хищника, который когда-то покинул эти места из-за человеческой деятельности.