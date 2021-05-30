В Киеве на ул. Пчилки, 2, из окна выпал человек. К сожалению, выжить ему не удалось. Об этом сообщает Киев Оперативный в воскресенье, 30 мая.

Полиция опрашивает соседей, но пока опознать молодого человека не удалось. Известно, что погибшему около 30 лет.

Как сообщала "Страна", в Виннице на пожаре в офисном центре погибла 21-летняя девушка. Огонь заблокировал ее в комнате. Во время возникновения пожара в офисном центре было несколько десятков человек. Не все сразу поняли, что помещение горит, а потом начали в панике выбегать.

Также мы писали о том, что в центре Риги вспыхнул хостел, погибли восемь человек. Огнем был охвачен коридор, жилые помещения и крыша шестиэтажного здания. Площадь возгорания составила около 140 кв метров. На месте работают более 50 пожарных. При этом в здании установлены железные двери с кодовым замком, и это осложнило работу пожарных.

Напомним, что Зеленский подписал закон о запрете поджигания травы и лесов без штрафов. В Украине наблюдается устойчивая тенденция к увеличению количества пожаров из-за неосторожного обращения с огнем и в результате массового выжигания травы.