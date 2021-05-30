В воскресенье, 30 мая, в селе Крюковщина Киевской области произошло ДТП с участием трех автомобилей. В результате пострадали несколько человек.

Об этом сообщили очевидцы происшествия в телеграм-канале "Киев оперативный".

По их словам, авария случилась на улице Жулянской. Точной информации касательно числа пострадавших и их состояния на данный момент нет. На месте работали сотрудники экстренных служб.

Позже очевидцы поделились и видео момента аварии.

"Как видим, все произошло из-за водителя, который выезжал со второстепенной дороги и не убедился в безопасности своего маневра", - заявил автор публикации.

Окончательную причину ДТП установят правоохранители.

Напомним, недавно во Львове девушка, которая находилась под действием трех видов наркотиков, на своей Tesla врезалась в Porsche Cayenne и скрылась с места происшествия. Позже полицейским удалось ее найти. Теперь львовянке грозит наказание по трем статьям.

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