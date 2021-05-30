В Киеве в воскресенье, 30 мая, случился пожар в многоэтажном жилом доме на ул. Анны Ахматовой.

Видео с места происшествия опубликовал Телеграм-канал ДТП.kiev.ua.

По предварительным данным, пламя вспыхнуло в лифтовой шахте жилого дома.

"Пожар в Киеве на А. Ахматовой, 16а. Предварительно, горит лифтовая шахта. На место летят бойцы ГСЧС", - сообщили журналисты.

Как сообщала "Страна", в Голосеевском районе Киева ночью произошел пожар. Спасатели обнаружили тело женщины. Прибыв к месту происшествия, спасатели установили, что пожар возник на территории частной усадьбы в одноэтажном деревянном хозяйственном здании.

Также мы писали о том, что на Донбассе в огне пожара погибли два человека. Пожар вспыхнул в квартире на третьем этаже 5-этажного дома. Причина возникновения пожара в настоящее время выясняется компетентными органами.

Напомним, что в Виннице на пожаре в офисном центре погибла 21-летняя девушка. Огонь заблокировал ее в комнате. Во время возникновения пожара в офисном центре было несколько десятков человек. Не все сразу поняли, что помещение горит, а потом начали в панике выбегать.