Клещи активны на протяжении всего теплого сезона. Фото: РИА Новости

С наступлением сезона летних отпусков украинцы все чаще отдыхают на природе. В то же время высокую активность проявляют и клещи, которые могут переносить возбудителей как вирусных, так и бактериальных заболеваний. Подцепить клеща можно на любом газоне и траве, скорее всего в лесу, парке или сквере.

В Центре общественного здоровья рассказали, что нужно сделать, чтобы защитить себя от этих насекомых во время прогулки, пикника или похода.

  • Собираясь на прогулку, прежде всего позаботьтесь о соответствующем наряде. Наиболее безопасной будет одежда с длинными рукавами светлого цвета, которая прилегает к телу;

  • Для защиты от клещей используйте репеллент (акарицид) - специальное средство от клещей. Он может быть в виде аэрозоля, мази и т.д. Соблюдайте требования инструкции по использованию средства. Обязательно обратите внимание на срок годности;

  • На прогулке держитесь ближе к центру тропы и не заходите в траву: именно там клещей больше всего.

  • Тщательно осматривайте себя и близких в течение прогулки. Почувствовать укус клеща невозможно: от выделяет анестезирующее вещество, которое обезболивает;

  • Сразу после возвращения домой еще раз осмотрите родных, животных и себя;

  • Одежду, которую вы сняли, необходимо тщательно почистить или постирать и погладить. Это же касается вещей, которыми вы пользовались на прогулке. Вытряхивание одежды не поможет избавиться клеща.

"Напомним, что клещи активны на протяжении всего теплого сезона", - добавили в ЦОЗ.

Украинцам рассказали, как защитить себя от клещей во время отдыха на природе

Украинцам рассказали, как защитить себя от клещей во время отдыха на природе. Скриншот

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