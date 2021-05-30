На Закарпатье пограничники-сотрудники отделения "Большая Паладь" из Мукачевского отряда задержали поляка-нелегала. Он незаконно пытался пересечь украинско-венгерскую границу.

Сообщается, что это уже третья попытка этого мужчины попасть в Украину с начала 2021 года.

В Западном региональном управлении Госпогранслужбы сообщили в пятницу, 28 мая, что нелегала задержали, когда он пытался перелезть через заградительный забор.

Оказалось, что задержанный – гражданин Польши. Свои действия мужчина объяснил тем, что хотел попасть в Украину на сбор клубники.

Позже выяснилось, что задержанный уже в третий раз пытается перейти границу с Украиной. С начала 2021 года его уже задерживали пограничники Львовского и Чопского отрядов.

Поляка доставили в пограничное подразделение для составления протокола. Его дальнейшую судьбу будет решать суд.

Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon

Как сообщала "Страна", на Волыни марокканец нелегально отправлял в Польшу ливанских заробитчан. У фигуранта полицейские изъяли паспорта, деньги, мобильные телефоны, элементы спецодежды для перемещения иностранцев вне установленных таможенных пунктов пропуска через государственную границу Украины.

Напомним, что в Евросоюзе решили без ограничений пускать туристов, привитых от Сovid-19.