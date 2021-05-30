Одесская альпинистка Яна Кривошея, которую почти месяц искали в горах турецкой Анталии, погибла, предположительно 2 мая. Одной из причин трагедии стало то, что девушка сбилась с маршрута.

Об этом рассказала сестра погибшей в Facebook.

По ее словам, турецкая полиция не выдвинула официальную версию инцилента после того, как тело Яны Кривошеи было найдено. Однако сестра альпинистки допустила, что Яна могла погибнуть 2 мая после того, как сбилась с маршрута. Сначала она следовала по правильному пути, однако на каком-то отрезке пути свернула направо. После того, как Яна осознала свою ошибку, она не захотела возвращаться на вершину и решила пойти дальше.

"В этом моменте она не оценила опасность спуска, и, скорее всего, либо покатилась на сыпучке до обрыва, либо - подошла, чтобы посмотреть слишком близко и упала, и улетев в пропасть на 100 метров, оказалась в расщелине, которую не видно ни сверху на маршруте, ни дрону, который не может подлететь достаточно близко (потому что он теряет управление из-за ребра, которое закрывает расщелину), чтобы на изображении было видно человека", - сообщила сестра погибшей.

Она также рассказала, что после этого телефон Яны Кривошеи "начал брать очень странные соты" в районе города Манавгат.

"Потому что соты Анталии были закрыты стеной - она оказалась между двух отвесных стен на горе. А "просвет" в расщелине выходил как раз на восток, на Манавгат..." - объяснила девушка.

"Скорее всего смерть наступила мгновенно, потому что стена, с которой она сорвалась, примерно 100-150 м... Спасатели прочесывали это ребро сверху, но видимость вниз была очень ограниченной, а дрон просто не мог залететь в эту расщелину. Кстати, вертолёты облетали это место, и тоже ничего не увидели, а вот военный самолёт с оптикой сразу засёк её...", - добавила сестра погибшей украинки.

Также она поблагодарила всех, кто был задействован в поисках альпинистки и сообщила, что церемония прощания с Яной Кривошеей, возможно, пройдет в Одессе 4-5 июня.

Напомним, о том, что в горах Турции бесследно исчезла туристка из Украины - Яна Кривошеи стало известно почти три недели назад. 10 мая у нее был обратный рейс, но домой девушка не вернулась, на связь с родственниками последний раз выходила 2 мая, она поздравляла маму с Пасхой.

Уже 28 мая альпинистку нашли мертвой возле горы Геиксивриси.