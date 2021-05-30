90% взрослых больных остеохондрозом и радикулитом - это люди, которые перенесли в детстве сколиоз - заболевание опорно-двигательного аппарата, характеризующееся искривлением позвоночника во фронтальной (боковой) плоскости с разворотом позвонков вокруг своей оси.

Эксперты Центра общественного здоровья рассказали об опасностях этого заболевания и назвали наиболее простые способы его избежать.

"Доказано негативное влияние сколиоза на функционирование сердечно-сосудистой, дыхательной и пищеварительной систем организма человека. Сколиотическую болезнь чаще всего наблюдается у детей и подростков, а ее частота превышает 15% в структуре патологии опорно-двигательного аппарата. Кроме этого, каждый четвертый ребенок в Украине имеет нарушение осанки и у 5-6 человек из тысячи это сколиоз", - сообщили в ЦОЗ.

По данным Центра медицинской статистики Минздрава Украины во время профилактических осмотров в 2020 году выявлено 231 422 детей с нарушением осанки, из них 92 322 детей со сколиозом.

Развитие сколиоза обычно проявляется постепенно и почти всегда безболезненно. Искривление может развиваться так, что ни родители, ни ребенок не замечают его.



Наиболее эффективные и простые способы избежать заболевания:

соблюдение рационального режима дня;

обеспечение достаточной продолжительности сна детей;

регулярное пребывание на свежем воздухе;

организация полноценного питания;

правильное сочетание активной деятельности и отдыха.

Важное значение имеет также подбор мебели:

постель не должна быть мягкой;

размеры мебели должны соответствовать росту детей;

место, где школьники выполняют домашние задания, должно быть оборудовано эргономичной мебелью со специальным креслом, которое имеет систему поддержки всех отделов позвоночника.

Факторы риска, которые могут усиливать искривление позвоночника:

пол - искривление позвоночника у девочек бывает в 10 раз чаще, чем у мальчиков;

возраст - чем "младше" искривление, тем выше риск дальнейшего усиления сколиоза;

градус искривления - чем больше искажения, тем выше риск его дальнейшего усиления;

расположение - искривление в средне-нижней части позвоночника будет прогрессировать меньше, чем в верхней;

заболевания позвоночника у новорожденных - дети, рожденные со сколиозом, имеют больший риск усиления искривления (врожденный сколиоз является врожденным дефектом, влияющим на размер и форму костей позвоночника).

"Физическое обследование позвоночника у врача - это первый шаг по диагностике сколиоза. Самолечение недопустимо. Только опытные ортопеды и вертебрологи способны подобрать наиболее эффективные методы лечения в каждом конкретном случае", - добавили медики.

Напомним, в прошлом году эксперты рассказывали, что делать при первых признаках сколиоза у ребенка.

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