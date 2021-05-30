В Индонезии в море загорелся пассажирский паром KM Karya Indah. На его борту находились 195 человек. Среди них были 22 ребенка и 14 членов экипажа.

Паром отправился из Тернате в провинции Северный Малку в порт Санану на удаленном острове Лимафатола. Спустя 15 минут после отплытия паром загорелся.

Пассажирам и экипажу парома пришлось прыгать в воду. Они хватались за плавучие обломки и предметы в воде.

По словам пресс-секретаря генерального директората морского транспорта Вишну Вардана, все пассажиры и члены экипажа были спасены. Их эвакуировали на соседний остров. Отмечается, что в спасательной операции приняли участие местные рыбаки.

Вардана уточнил, что по словам пассажиров, пожар начался в машинном отделении. Власти намерены расследовать причину возгорания на пароме. К счастью, всех людей удалось эвакуировать, поэтому жертв нет. Нет и информации о пострадавших.

Видео: youtube.com/PACE BOB

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