В конце мая 75-летний американец Артур Муйр и 45-летняя жительница Гонконга Цзан Инхунь взобрались на вершину самой высокой горы в мире, которая стала выше почти на целый метр, и установили по одному рекорду каждый: первый оказался самым старым жителем США, который совершил восхождение на Джомолунгму, а вторая совершила самое быстрое восхождение в истории для женщин.

Об этом сообщает информационное агентство Reuters.

По данным журналистов, американец взошел на Эверест в составе туристической группы, которая была организована компанией из США Madison Mountaineering. Прошлый рекорд принадлежал Биллу Бурку, который взобрался на гору в 2009 году в возрасте 67 лет.

В свою очередь Цзан Инхунь, которая в 2017 году стала первой жительницей Гонконга, которая взошла на высочайшую верщину мира, на этот раз покорила Джомолунгму менее чем за 26 часов. Она вышла из базового лагеря в 13:20 по местному времени 22 мая и прибыла на вершину в 15:10 23 мая.

Предыдущий рекорд установила в 2017 году Пунджо Янгму Ламой из Непала, которой понадобилось 39 часов и шесть минут на все восхождение.

В текущем альпинистском сезоне власти Непала выдали рекордное число разрешений на восхождение на Эверест - 408. По последним данным непальского управления по вопросам туризма, уже около 350 человек поднялись на вершину горы.

Каждый год Непал зарабатывает около 4 миллионов долларов, выдавая разрешения на восхождение на Эверест. При этом их продолжают выдавать, несмотря на пандемию коронавируса.

Напомним, недавно при попытке покорения вершины Эвереста погибли два альпиниста - из Швейцарии и США. Они стали первыми жертвами неудачного восхождения на высочайшую вершину мира в 2021 году.

Также мы приводили слова украинца, который стал свидетелем гибели этих людей.