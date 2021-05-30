Сестры-теннисистки из Украины Надежда и Людмила Киченок сыграют друг против друга уже на старте парного турнира Открытого чемпионата Франции, что проходит на грунтовых кортах Ролана Гарроса. Об этом сообщает Укринформ.

Так, Надежда Киченок в паре с румынкой Ралукой Олару выйдет на корты против Людмилы Киченок - Арины Родионовой из Австралии. Теннисная встреча предварительно назначена на среду, 2 июня.

В парном турнире "Ролан Гарроса" сыграет и Марта Костюк. Украинка в паре с Александрой Саснович из Беларуси начнет турнир на грунте матчем против Моники Никулеску (Румыния) и Елены Остапенко (Латвия).

В одиночной сетке турнира также стартовали две представительницы Украины в одиночном разряде: Ангелина Калинина победила Анжелику Кербер, а Катерина Козлова проиграла Айле Томлянович.

Этот теннисный турнир, который считается одним из самых престижных в мире и входит в серию "Большой шлем", был назван в честь французского летчика, спортсмена, героя Первой мировой войны и первого лётчика-истребителя Ролана Гарроса.

Как сообщала "Страна", Элина Свитолина проиграла американке и покидает Australian Open.

Напомним, что наш теннисист Илья Марченко разгромил бывшую первую ракетку мира Энди Маррея в финале турнира в Италии.