Вечером в воскресенье, 30 мая в Екатеринбурге начался штурм квартиры забаррикадировавшегося в квартире стрелка. По данным журналистов, когда сотрудники СОБР зашли в подъезд, прозвучал еще один выстрел.

Сообщается, что пьяный стрелок, который стрелял из карабина "Сайга" по прохожим, требуя "Остановить гомосексуализм!" тяжело ранил девочку и росгвардейца, уже задержан стражами правопорядка.

В квартире бывшего полицейского может находиться его жена.

Как сообщала "Страна", в Екатеринбурге бывший полицейский открыл огонь по прохожим. По предварительным данным, стрелявшего зовут Сергей Боков, ранее он работал в МВД. Мужчина вооружен. Стрельбу он открыл с балкона своей квартиры на 4 этаже. По данным очевидцев, пострадали двое человек, один из них ребенок. Девочке пуля попала в живот.

Ранее в Киеве пьяный мужчина стрелял из окна квартиры по прохожим, его жилье штурмовал спецназ. Хозяин успел забаррикадироваться мебелью, при этом угрожал самоубийством, а затем мы начали переговоры. В результате нам удалось установить контакт с мужчиной и прекратить его действия.

Напомним, что под Одессой психически больной стрелял в полицейских из пневмата и травил их газом. Один из пострадавших был госпитализирован в больницу с диагнозом: химический ожог глаз и периорбитального участка.