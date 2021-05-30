Смертность от болезней органов пищеварения у населения Украины является одной из самых высоких в мире. В то же время по данным исследования бремени болезней (GBD) 2019 года, заболевания органов пищеварения являются шестой распространенной причиной смерти в мире.

Специалисты Центра общественного здоровья рассказали, какие факторы способствуют возникновению и развитию этих заболеваний.

Наиболее распространенными в Украине формами заболеваний органов пищеварения в Украине, приводящими к смерти, являются:

панкреатит;

цирроз и другие заболевания печени;

болезни верхнего отдела ЖКТ;

сосудистые поражения кишечника;

заболевания желчного пузыря и желчных протоков.

Одними из основных факторов риска возникновения заболеваний пищеварительной системы являются:

употребление алкоголя (он может повредить органы, с которыми он контактирует в пищеварительной системе, в частности, рот, горло, пищевод и желудок. Злоупотребление алкоголем может вызвать цирроз печени, панкреатит и т.д.);

наркотики (некоторые вещества вызывают ухудшение пищеварения, запоры, рвоту, дегидратацию, неспособность усваивать питательные вещества, появление язв)

курение (риск появления изжоги, язвенной болезни, болезни Крона и желчнокаменной болезни и различных видов рака)

высокий индекс массы тела (переедание и ожирение влияет на иммунитет и способствует развитию хронических недугов, может вызвать диабет и заболевания желчного пузыря и т.д.).

Медики советуют избегать факторов риска, которые могут повлиять на здоровье пищеварительной системы.

Если человек чувствует боль в органах пищеварительной системы или замечает дискомфорт в области живота, тошноту и проблемы с испражнениями, ему следует обязательно обратиться к семейному врачу, который при необходимости направит к узкому специалисту.

"Не пренебрегайте возможностью выбрать оптимальный рацион, который подходит вам и вашей пищеварительной системе, обсудите этот вопрос с врачом! Здоровье пищеварительной системы во многом зависит от вашего образа жизни. Заботьтесь о себе и берегите свое здоровье", - призвали врачи.

Напомним, недавно в Минздраве назвали семь правил, которых должен придерживаться каждый для здоровой и полноценной старости.

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