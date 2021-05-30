В Федеральном управлении гражданской авиации США (FAA) выпустили сообщение для пилотов, в котором не стали запрещать полеты через воздушное пространство Беларуси, в отличие от руководства Литвы и Украины. Тем не менее они рекомендуют быть максимально осторожными.

Об этом сообщает NTD.

"В сообщении FAA отмечается, что авиакомпании должны быть предельно осторожными, пока агентство не сможет лучше оценить действия Беларуси, связанные с перенаправлением пассажирского самолета 23 мая и возможностью Беларуси повторить подобные действия в будущем", - сообщили в агентстве.

"FAA тесно сотрудничает с другими американскими ведомствами, чтобы определить, могут ли понадобиться какие-то дополнительные меры, и оценит международный отчет о расследовании инцидента, чтобы определить риски для пассажирских авиакомпаний США, которые летают в этом регионе", - говорится в сообщении.

Как сообщала "Страна", власти Украины прекратили авиасообщение с Беларусью с 26 мая. Украинским авиакомпаниям и самолетам будет также запрещено выполнять полеты в воздушном пространстве Республики Беларусь.

Напомним, как теперь долететь из Киева в Москву.