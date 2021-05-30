У села Оноковцы в Закарпатской области пограничники Чопского отряда задержали четырех нелегальных мигрантов из эпицентра смертельного черного грибка Индии, которые пытались добраться в ЕС. Об этом сообщает пресс-служба ГПС.

Сообщается, что мигранты были задержаны после срабатывания сигнализационного комплекса с помощью служебных собак.

Пограничники обнаружили в лесу трех мужчин, которые направлялись в сторону Словакии. Задержав нарушителей, правоохранители продолжили проверку местности и через час в нескольких метрах от государственной границы обнаружили еще одного иностранца.

Все задержанные назвались гражданами Индии и признались, что намеревались нелегально попасть на территорию стран ЕС. Лишь один из них имел при себе документы, удостоверяющие личность.

Правонарушителей доставили в пограничное подразделение. Продолжаются мероприятия по установлению личностей иностранцев. Их ответственность за попытку незаконного пересечения украинской границы определит суд.

Мы разбирались, может ли в Украину попасть из Индии "черная плесень" и есть ли от нее лекарства. Мукормикоз - это редкое вирусное заболевание, часто смертельное, которое развивается на фоне индийского штамма коронавируса.

Как сообщала "Страна", пограничники нашли у границы с Польшей дюжину брошенных контрабандистами ящиков с сигаретами. Пограничники совместно с сотрудниками СБУ обнаружили движение группы лиц.

Напомним, что в Одесской области обнаружили второго за неделю застрелившегося пограничника.