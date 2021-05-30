Воскресная акция в поддержку радикала Сергея Стерненко, которому дали 7 лет за разбой и пытки, оказалась немногочисленной и довольно спокойной. Хотя на нее и явились основные "заводилы" погрома Офиса президента 20 марта - "сын Перуна" Сергей Филимонов, Роман Ратушный и другие.

Правда, в этот раз они не жгли двери офиса Зеленского и не писали на них, что президент - лох.

С одной стороны - потому что здание на Банковой силовики взяли в плотное кольцо.

С другой - националистов это редко когда останавливало. Но сегодня они вели себя прилично и не пытались прорвать кордон полиции. Да и было довольно немного - около 500 человек.

То есть акция носила чисто предупредительный характер. И в общем-то понятно почему - очередной погром Офиса президента только усложнил бы освобождение Стерненко. Его выход на свободу после нового витка насилия означал бы для власти полную потерю лица.

Поэтому, видимо, и решили проводить акцию мирно - с тем, чтобы не закрывать для властей "окно возможностей". И самый интересный вопрос - действительно ли это окно сейчас открыто, и может ли Стерненко завтра выйти на свободу.

Сам Стерненко уверен, что его готовятся "закрыть".

Поэтому не обошлось без угроз: националисты дали понять, что если апелляция завтра не оправдает Стерненко, то будут и "другие методы".

В этом свете сегодняшний митинг можно расценивать как предварительную мобилизацию перед завтрашним судом.

Испугает ли он судей и Офис президента - увидим уже завтра.

Напомним, 23 февраля суд в Одессе приговорил радикала Сергея Стерненко к семи годам тюрьмы и конфискации половины имущества по делу о похищении и пытках в 2015 году Сергея Щербича, депутата Лиманского поселкового совета. На понедельник, 31 мая, перенесено оглашение решения суда по обжалованию приговора Стерненко. В связи с этим сторонники радикала также перенесли акцию, на воскресенье, 30 мая.

Кроме этого, радикала обвиняют в умышленном убийстве 24 мая 2018 года, когда радикал, по версии следствия зарезал жителя Черноморска Ивана Кузнецова, а также ранил еще одного человека - Александра Исайкула. После этого полицией по факту убийства было открыто уголовное производство по ч.1 ст.122, ч.1 ст.115 УК Украины - умышленное телесное повреждение средней тяжести и умышленное убийство.

Отметим, что прошлая акция в поддержку радикала у ОП 20 марта завершилась погромом административного здания.