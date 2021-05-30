В Екатеринбурге пьяный мужчина открыл стрельбу по силовикам и прохожим, крича, что требует "отменить гомосексуализм".

По предварительным данным, стрелявшего зовут Сергей Боков, ранее он работал в МВД. Мужчина вооружен карабином "Сайга".

Стрельбу он открыл с балкона своей квартиры на 4 этаже. Забаррикадировавшийся стрелок сначала расстреливал машины, припаркованные рядом с домом, в тот момент люди прятались под козырьком магазина.

Местные журналисты сообщают, что перед тем, как открыть стрельбу, преступник в Екатеринбурге отправил сообщения своим знакомым с текстом "надоела жизнь, сегодня умру и всех постреляю".

По данным очевидцев, пострадали двое человек, один из них сотрудник Росгвардии, второй – ребёнок. Девочке пуля попала в живот.

Сейчас спецназ собирается штурмовать квартиру, откуда ведёт огонь стрелок.

Как сообщала "Страна", в Киеве пьяный мужчина стрелял из окна квартиры по прохожим, его жилье штурмовал спецназ. Владелец помещения, вероятно, был пьян.

Напомним, что сотрудники полиции задержали израильского стрелка, ранившего двоих хасидов в Умани. Злоумышленник ранил одного хасида в грудную клетку, другого - в руку. Санкция инкриминируемой мужчине статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет.