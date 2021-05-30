Медики объяснили украинцам, как уберечь себя и родных от рака кожи
Основным фактором возникновения меланомы является воздействие ультрафиолетового излучения. Медики дали несколько рекомендаций, как защитить себя и родных от чрезмерного солнечного света и других факторов, влияющих на развитие рака кожи.
Соответствующий пост в своем Facebook разместила пресс-служба Центра общественного здоровья (ЦОЗ).
Для того, чтобы уберечь себя от рака кожи, следует придерживаться следующих рекомендаций врачей:
- Избегайте солнца в полдень.
Ограничивайте пребывание на солнце с 10 до 16 вечера. Планируйте активности в другое время суток. Спрятавшись от солнца, вы убережете себя от ожогов и загара. Влияние солнечного ультрафиолетового излучения B (UVB) более тесно связан с меланомой. Однако, есть данные, по которым ультрафиолет A (UVA) может играть определенную роль в развитии рака кожи тоже. UVA способен проникать сквозь стекло и вызвать старение и сморщивание кожи в дополнение к раку. Важно защищать кожу как от UVA, так и от UVB излучений.
- Пользуйтесь солнцезащитным кремом.
Средство должно быть широкого спектра действия SPF (sun protection factor) не менее 30 Рекомендуют использовать крем в пасмурные дни тоже. Наносить его желательно каждые 2:00, особенно, когда вы плаваете или потеете.
- Больше одежды - больше защиты.
Обязательно прикрывайте свои руки и ноги. Надевайте шляпу на голову в солнечные дни.
- Не пользуйтесь соляриями или лампами для искусственного загара.
- Осматривайте свою кожу чаще.
Используйте зеркало, чтобы осмотреть труднодоступные места. Лучше осматривать тело полностью, не пропуская никаких участков.
"Если вовремя выявить меланому, ее вырезают хирургически и лечат. Этот тип рака кожи может прорастать глубоко в кожу (инвазионная меланома), распространяться в сосуды и лимфатические узлы (метастатическая меланома). Своевременная диагностика убережет от многих неблагоприятных последствий. В случае выявления первых признаках изменений на коже, сразу обращайтесь к врачу! Не пренебрегайте рекомендациями, будьте внимательны и берегите свое здоровье", - призвали медики.
Ранее медики называли факторы риска, которые способствуют возникновению меланомы у человека.
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