В Волынской области пограничники предотвратили контрабанду 12 ящиков сигарет, которые незаконно перемещали через границу. Это пытались сделать три человека, сообщает пресс-служба ГПС Украины.

Пограничники совместно с сотрудниками СБУ обнаружили движение группы лиц, которые стремительно приближались к границе. Заметив силовиков трое контрабандистов бросили свою ношу и убежали.

"Освободившись от бремени контрабандного курева злоумышленники будто выпростали крылья и быстро скрылись в темноте ночи. Группа реагирования отдела пограничной службы "Ровно" и проинформированные польские пограничники, признаков нарушения границы не обнаружили, поэтому правоохранители доставили брошенные сигареты в пограничное подразделение.

По окончательному подсчету в пакетах содержалось 5999 пачек сигарет марки "Комплимент" с акцизными марками "дьюти фри".

Планируется передача подакцизного товара представителям ДФС в Волынской области.

Видео: facebook.com/DPSUkraine

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Напомним, что пограничники разыскали самолет, которым контрабандисты перевозили товар через границу с Румынией.