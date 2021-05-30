Под Офисом президента, где в эти минуты на митинг собираются сторонники радикала Сергея Стерненко, демонстранты разместили необычный постер.

На нем президент Украины Владимир Зеленский наполовину предстает в обличии главы Беларуси Александра Лукашенко.

Об этом сообщает корреспондент "Страны" с места событий.

На постере размещена надпись "Тебе не идет диктатура".

"Вот такое вот творчество на акции Стерненко. Зеленский предстаёт наполовину Лукашенко. Бацька бы удивился", пишет Телеграм-канал Политика Страны.

Напомним, 23 февраля суд в Одессе приговорил радикала Сергея Стерненко к семи годам тюрьмы и конфискации половины имущества по делу о похищении и пытках в 2015 году Сергея Щербича, депутата Лиманского поселкового совета. На понедельник, 31 мая, перенесено оглашение решения суда по обжалованию приговора Стерненко. В связи с этим сторонники радикала также перенесли акцию, на воскресенье, 30 мая.

Кроме этого, радикала обвиняют в умышленном убийстве 24 мая 2018 года, когда радикал, по версии следствия зарезал жителя Черноморска Ивана Кузнецова, а также ранил еще одного человека - Александра Исайкула. После этого полицией по факту убийства было открыто уголовное производство по ч.1 ст.122, ч.1 ст.115 УК Украины - умышленное телесное повреждение средней тяжести и умышленное убийство.

Отметим, что прошлая акция в поддержку радикала у ОП 20 марта завершилась погромом административного здания.

Следить за ходом митинга в поддержку Стерненко возле Офиса президента вы можете в нашей обновляемой текстовой трансляции.