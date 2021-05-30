Премьер-министр Британии Борис Джонсон и его возлюбленная Кэрри Саймондс обвенчались в Вестминстерском соборе. На торжественную церемонию они пригласили около 30 гостей.

Об этом сообщают в резиденции премьер-министра на Даунинг-стрит.

"Премьер-министр и госпожа Саймондс поженились вчера в ходе небольшой церемонии в Вестминстерском соборе", - заявил представитель главы правительства.

В его случае речь шла о католическом обряде венчания. Саймондс - католичка, а Джонсон в детстве был католиком, затем - перешел в англиканскую церковь.

Ранее журналисты сообщали о женитьбе Джонсона, однако официальных комментариев не поступало, что позволило говорить о тайном обряде.

На свадебную церемонию были приглашены только 30 гостей: согласно действующим в стране правила по борьбе против COVID-19, это - максимальное число людей, которым разрешено собираться вместе.

Планируется, что Джонсон и его супруга организуют более масштабное празднование свадьбы летом 2022 года, когда, как они считают, пандемия будет позади.

В BBC отмечают, что Джонсон стал первым за примерно 200 лет британским премьером, женившимся во время пребывания на этом посту.

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"Я очень горжусь тобой, Леша! Ты так много всего сделал и так многого достиг. Ты лучший продюсер, гениальный автор, бизнесмен, ведущий, юморист, роскошный муж и любовник, и этот список бесконечный. Самое главное, что ты всегда был и остаёшься настоящим Человеком", - написала Каменских.

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