По затопленным из-за обильных дождей улицам Житомира местные жители начали перемещаться на надувных матрасах. Уже завтра, 1 июня по прогнозу синоптиков крупные осадки в Житомирской области не прогнозируются. Сегодня же, 30 июня в Киеве весь день и вечер ожидается гроза.

Видео происходящего в затопленном Житомире опубликовала пользователь Facebook Елена Скидан.

"В Житомире открылся водный сезон... Дождик прошёл )))", - написала она.

"Полесская Венеция!", "Житомирская Венеция", "Таксисты переквалифицировались в гондольеров?", добавляют в комментариях.

Видео: facebook.com/Елена Скидан

Как сообщала "Страна", потепление на территории Украины ожидается не ранее 5-6 июня. Именно тогда по прогнозу синоптика температура воздуха может достигнуть +20 С.

Также мы писали о том, что в Карпатах за день до начала лета выпал снег, температура опустилась до +1.

Напомним, что появились фото очереди на вакцинацию в Киеве, которая растянулась на сотни метров. Центры массовой вакцинации открываются в Одессе (на стадионе Одесской юридической академии по адресу Фонтанская дорога, 23), Львове (на стадионе "Арена Львов") и Киеве (на базе Международного выставочного центра).